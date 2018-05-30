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﻿友邦促增醫保額外保障

2018-05-30 列印
　　友邦保險（1299）區域首席執行官陳榮聲昨表示，支持政府自願醫保計劃，亦有向政府提供意見，當計劃推出時將參與其中，他希望客戶留意自願醫保的基本保障外，亦注意更多額外保障，以改善現有的保障缺口。友邦昨公佈保險健康生活指數調查，香港以58的評分排名第15位，中國內地則以70的評分位列榜首。陳榮聲指出，港人每年驗身比率較低，反觀內地人的驗身比率則較高、運動時間亦更長。

　　調查顯示34%香港市民表示於過去12個月曾進行身體檢查，較2016年的29%為多，但仍是調查涵蓋的16個市場中最低。調查亦揭示，以癌症為例，受訪者預期能負擔的費用平均較實際少23%。
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