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﻿舜宇市值未達CDR要求

2018-05-30 列印
　　中資「獨角獸」何時以CDR形式回歸A股成為近期熱門話題，早前有消息傳出，舜宇光學（2382）等多間企業有望成首批以CDR「回歸A股」的香港上市公司。舜宇副總裁馬建峰表示，市值超過2000億元人民幣的公司才符合CDR上市標準，目前該公司市值與此要求仍有很大差距，故暫時未有「回A」計劃。當被問及，假若日後市值符合規定會否考慮「回A」，他指暫無討論相關事宜。

　　舜宇合作對象華為正在美接受調查，對此，馬建峰稱「沒有需要擔心的地方」。他表示，目前該公司業務一切正常，股市表現亦可證明資本市場對公司未來有信心。舜宇4月手機鏡頭出貨量達7084.4萬件，按年升60.9%。
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