﻿歐羅重上1.16水平 意政局緩和 杜指升306點

拖累全球股市周二下滑的意大利政治亂局，昨日在當選的反建制政黨再嘗試組閣下轉趨緩和，加上意國拍賣國債過關，歐洲股市除法國外均見回穩，意大利股市中段曾升1.5%，歐羅亦回升至1.16美元。美股早段亦見反彈，杜指曾升175點，見24536點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24667點，升306點；納斯達克指數收報7462點，升65點。



滙控（005）美國預託證劵價格曾見76.33港元，較香港收市價升1.38港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見399.39港元，較香港收市價升4.39港元。



歐洲三大主要股市個別發展，英國和德國股市午後分別升0.25%和0.73%，法國股市則跌0.33%。周二跌市重災區意大利和西班牙亦見反彈1.5%和0.44%。



再組聯合政府緩憂慮



亞洲股市昨日全線走低，新加坡股市海峽時報指數跌3.18%，深滬兩地股市均跌逾2%。昨日歐市早段傳出，意大利新國會最大黨五星運動黨，會嘗試再與右翼聯盟組成聯合政府，令市場憂慮稍微緩和。不過若無法取得協議，總統馬塔雷拉就可能在未來數日內解散國會，最快於七月尾重新舉行大選。



另外，意國昨日拍賣五年期和10年期國債都見超額認購，但兩個年期債價仍較二手市場低水。



歐羅昨日回升，曾見1.1648美元（每歐羅兌9.13港元），但月頭以來仍累跌4%。美匯回軟0.62%，美市早段見94.36點。日圓反覆回軟0.19%，曾見108.98水平（每100日圓兌7.2港元）。



美國新出爐的首季國內生產總值修訂數字年率化後，按季升2.2%，稍低於上月預估的2.3%；數字反映首季消費開支增長向下修訂0.2個百分點，至1%，庫存投資亦見下調。



避險情緒緩和，美國10年期國庫債孳息回升10.3基點，見2.884厘；兩年期美國債息亦升9.64基點，見2.4155厘。



港股急瀉險守三萬關



港股方面，恒指昨日低開375點，報30109點，隨即升至全日高位30241點，其後下試全日低位29964點，大瀉520點。午後跌幅收窄，收報30056點，全日跌427點。大市成交額增至1097.73億元。



萬洲國際（288）為全日表現最差藍籌，跌3%，收報8.11元。中海油（883）於50天線見支持，逆市升0.8%，收報12.88元，為表現最好藍籌。



騰訊（700）失守400元關，以全日低位收市，報395元，跌1.7%，拖累恒指49點。



耀才證券研究部總監植耀輝預計，之後大市仍會維持上落市，在29000至30000點之間有支持位。