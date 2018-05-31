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﻿港航擬重啟上市計劃

2018-05-31 列印
　　海航集團旗下的香港航空據報正考慮中短期內上市，上市前先行發行新股及可換股債券，融資九億美元（約70.2億港元）。

　　路透社報道香港航空擬上市，引述一份文件指，香港航空上市前計劃發售3.5億美元（約27.4億港元）新股，以擴大現有股本約22%。據此推算，香港航空上市前估值約為16億美元（約125億港元）。

　　另外，香港航空有意通過發行可換股債券或可交易債券，集資5.5億美元（約43億港元），息率介乎8至10%，年期為兩至五年。

　　香港航空數年前曾尋求上市，但傳未能在期限內回覆港交所問題，因此有關計劃在2015年擱置。此次文件未有提及重啟上市計劃原因。海航把融資相關問題轉介給香港航空，惟香港航空對消息不予置評。
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