﻿逾50企冀設虛擬銀行 金管料年底首發牌

金管局完成公眾諮詢後，昨日發出《虛擬銀行的認可》指引修訂本。該局副總裁阮國恒表示，自去年9月公佈將引入虛擬銀行以來，有超過50間公司向金管局作出查詢及表示有興趣在港經營虛擬銀行。他冀可於今年底或明年首季發出虛擬銀行牌照。



阮國恒表示，有意在港成立虛擬銀行的50多間公司，涵蓋本地、內地及外地的傳統銀行、科技公司，以及兩者合作公司，規模有大有小。當中有數家來自本地及外地的金融及科技公司，已提交包括業務計劃，控股結構、控權人背景等較具體資料予金管局作審批之用，它們主要集中於包括中小企在內的零售業務。此外，亦有傳統銀行對成立虛擬銀行感興趣，並積極考慮推出其版本的虛擬銀行，認為虛擬銀行與其傳統業務有互補作用，有助吸納新一代客戶。



優先處理須具四條件



他表明，若這些公司未能於8月底前向金管局遞交接近完備的申請，很可能不會被納入首批處理的申請中。在審批發牌照申請時，金管局優先處理的申請人，是須能證明具備4項條件，包括足夠的財務、科技及其他相關資源；可信和可行的業務計劃；合適的資訊科技平台，以及發牌後能較早開始營運。



金管局在公眾諮詢期間共收到25位回應者的意見。基本上《虛擬銀行的認可》指引修訂本與諮詢版本只作出微調，好令部份指引變得更清晰；大多指引仍維持不變，包括虛擬銀行需本地註冊；不應設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費；申請人最低股本要求為3億元等。



WeLab早曾透露籌備申請虛擬銀行牌照。該公司表示，支持金管局的虛擬銀行修訂指引，相信指引對虛擬銀行的營運及風險管理方面的期望更為清晰，令有興趣申請牌照的經營者如WeLab更容易配合。該公司已積極準備，冀爭取成為首批本地虛擬銀的經營者。