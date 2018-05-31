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﻿金管局冀虛擬銀行提升零售體驗

2018-05-31 列印
　　虛擬銀行不設實體分行，透過互聯網或其他電子渠道提供零售銀行服務，金管局期望虛擬銀行有助提升客戶體驗。該局助理總裁（銀行監理）陳景宏指，據初步了解，有個別機構着重提供生活時尚（lifestyle）體驗的服務，例如在網購平台提供貸款。

        陳景宏表示，初步了解過個別機構業務模式，着重提供生活時尚體驗的服務，主要圍繞客戶的生活環境提供更便利的銀行服務，為過往傳統銀行未有提供的客戶體驗。他舉例指，當客戶在網上消費平台購物，虛擬銀行隨即在平台上提供貸款服務；或者用戶毋須輸入大量資料後才可使用銀行服務。
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