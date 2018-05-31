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﻿騰訊網遊遭點名　新華網：戕害少年身心

2018-05-31 列印
　　「股王」騰訊（700）愈來愈倚重網絡遊戲收入帶動增長，但其網遊近月多番遭內地官媒猛烈抨擊。《新華網》昨發文，點名反問騰訊「究竟需要多少文件才能收斂」，認為其網絡遊戲對少年兒童的戕害絲毫不減去年，不但「對部委的文件通知視若無物，還一路高歌猛進，大吃人血饅頭」。昨日，騰訊股價失守400大關，跌1.74%。

　　文章直斥，網游戕害少年兒童的身心健康，亦釀成無數家庭悲劇。對此，文化部、教育部等多個部委高度重視，在過去一個多月內，連發三份措辭嚴厲的文件和通知，強調要加強對網遊的監管整治力度。然而，各大遊戲廠商及平台對此無動於衷，無任何改正行為；尤其是騰訊，不僅沒有收斂，還一口氣公佈20款全新遊戲。
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