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﻿叙福樓首掛虎頭蛇尾 僅升四成每手賺880元

2018-05-31 列印
        港鐵（066）主席馬時亨有份投資的叙福樓集團（1978），昨日首掛虎頭蛇尾，收1.54元，較上市價1.1元，升40%，每手2000股帳面賺880元。由於超購倍數高，令A組認購最大金額、共1750手股的投資者只能穩奪一手。

        獲超購978倍的叙福樓，昨日全日跑贏大市，早上高開80%，報1.98元，最多曾升至2.12元，大升92%，惟受跌市拖累升勢未能持續，收市僅升40%。以私人名義參與基石投資的馬時亨持有727.2萬股，昨日帳面賺接近320萬元。不過，由於A組分配股份偏少，借入孖展大手認購者可能要蝕息。另一同日上市的駿碼科技（8490）首掛升8.62%，每手5000股賺250元。今日首掛的佰悅集團（8545），暗盤升最多升7%，一手8000股，帳面賺最多200元。

提高中籤率　避貨源歸邊

　　有分析指，近期新股分配有「扭曲」情況，因避免貨源歸邊被證監會抽秤，故刻意提高一手中籤率，因而令申請大額股數的分配率偏低。叙福樓行政總裁兼執行董事黃傑龍日前於社交網站解釋，既然有4.4萬人支持叙福樓上市，故想「不如大家開心」，並盡量分予散戶。

　　黃傑龍昨日於上市儀式後指，將於3年內加開27間分店，剛在旺角及屯門開設2間牛角，旺角店是首間引入放題型式的分店，未來亦會陸續加開。他重申，叙福樓的發展動力是亞洲菜，雖然市道好轉或有加租壓力，但集團在過去3年均控制租金成本佔收入約17%的水平。

駿碼微升9%　佰悅每手賺200元

　　另一新股半導體封裝材生產商駿碼科技（8490），昨日首掛一度高見0.74元，較招股價0.58元27% ，收市回落僅升約8.6%，其上市儀式得到行會召集人陳智思以及台灣明星柯有倫到場支持。
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