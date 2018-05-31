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﻿滙豐料環球經濟續復甦

2018-05-31 列印
　　歐洲政局不穩及中美貿易談判未明，導致環球股市震盪。滙豐私人銀行董事總經理兼投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲預期，環球經濟復甦周期仍會維持一段時間，企業盈利增長仍穩健，若因外圍不明朗導致股市波動，反而為投資者帶來入市機會。她較看好中資股表現，料國指將跑贏恒指。

　　范卓雲認為，今年上半年由於市場憂慮美國收緊貨幣政策步伐，令到環球資金流向有所波動。她相信美國通脹仍然溫和，聯儲局將維持審慎的貨幣政策，料該局今年分別於6月、9月各加息一次，至2019年再加息一次。
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