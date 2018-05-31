﻿滙豐料環球經濟續復甦

雖然賽事已來到季尾階段，但仍有不少初上陣馬陸續登場，像剛周日賽事便有十匹新馬及四匹自購馬作來港後第一戰。研究這類馬，其中一個重要環節是看試閘影片，而當中又分田草、田泥及谷草閘，所花的時間倍於分析舊馬。如果閣下經常看試閘片的話，會發覺馬會提供的田草八百米和一千米試閘影片畫面最詳盡，播完普通鏡頭後還有像賽事巡邏影片的片段提供，只要肯用心細看，不難比較到同試各駒的走勢及表現。 在這類試閘片中，也可窺見開閘前各駒在閘廂內的舉動，筆者便不時留意馬匹在開閘前是否夠淡定，從而作出進度評估。 不過有些試閘片起步前的片段被剪輯得太短，所以未必看到所有情況，在此建議馬會在這方面可稍作改進，開閘...

2018-05-31