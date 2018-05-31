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﻿希瑪力拓內地版圖

2018-05-31 列印
　　希瑪眼科（3309）主席兼行政總裁林順潮昨日出席股東會後表示，計劃今年年底前再開設兩家醫院，不排除會透過收購完成目標，目前在全國物色地點，優先選擇較繁榮的城市，並預期北京醫院或有機會在今年第四季錄得收支平衡。由於禁售期未過，故擴張業務的資金由現金及銀行貸款支持。

　　被問及收購涉及的資本開支，林順潮指視乎收購項目的規模而定，一家小型醫院耗資約5000萬元，而大型醫院普遍索價逾3億元，故上市集資所得的5億元未必足夠。

　　他稱，由於上市禁售期仍未完結，現階段主要以現金及銀行貸款應付業務擴張的開支；當禁售期在7月15日屆滿後，或考慮進行股權融資。
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