﻿中環IFC外望——NDN料五年後AI大躍進

近年人工智能（AI）顛覆各行各業，愈來愈多銀行推出網上聊天機械人（Chatbot）回覆客戶查詢。曾為恒生銀行（011）開發DORI人工智能助理的恩迪安（NDN）集團創辦人安宇昭表示，發展聊天機械人面對最大的難題不是科技，而是如何掌握用戶喜好。雖然現階段該公司未有計劃上市，但如有機會亦希望能夠上市。



安宇昭續指，DORI可以立即回覆客戶查詢，並提供餐飲及線上購物建議，目前只支援文字查詢，未來考慮加入語音功能。他表示，有部份用戶偏好閱讀文字，亦有人認為語音比較親切，故在發展人工智能聊天機器時，最難是在於捕捉用戶心理，例如用輕音或重音，以及男聲還是女聲。



另外，不少大行紛紛將AI技術應用在交易程式及投資工具上，惟美股在今年二月初曾出現一場小股災，杜指兩日內暴跌瀉逾千點。安宇昭認為，AI交易程式在各國股市交易佔比愈來愈高，程式比任何人為操作都能更快操控落盤，料股市走勢將變得更波動；他預計五年後AI分析將有更大進展，屆時分析員可能面對被取代危機。



銀娛買永利收息 稱無意續增持



銀河娛樂（027）主席呂志和今年三月斥72.8億元收購永利澳門（1128）母公司永利度假村4.9%股權，惹來不少揣測，他接受外電訪問時表示，買入永利度假村股權，主要作用是收息，由於再增持會帶來「複雜的」稅務問題，故表明無意進一步增持股權。



對於銀娛斥72.8億港元，以每股175美元的價格，向永利澳門創辦人史提芬·永利（Steve Wynn）收購永利度假村4.9%的股份。呂志和表示，入股是為了股息，認為此舉不會影響永利的正常運營。他透露，買入永利是由員工建議，惟從建議到確認交易，全過程用時不足10天。



他又稱，由於永利總部位於美國，若繼續增持，將為建基於澳門的銀娛投資者帶來「複雜的」稅務問題，故集團無意買入更多永利股份。銀娛昨日收跌2.1%，收報68.25元；永利澳門跌0.5%，收報29.4元。



高瞻