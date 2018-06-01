﻿對歐盟加國徵鋼鋁材關稅 美歐貿戰 杜指跌251點

美股在五月最後一個交易日早段個別發展，杜指初段曾跌一百五十三點，見二萬四千五百一十四點；標指和納指分別跌百分之零點三和升零點一。總統特朗普政府宣佈，會在美國時間午夜開始實施對歐盟、加拿大和墨西哥徵收進口鋼鋁材的關稅，拖累大市氣氛走低。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24415點，跌251點；納斯達克指數報7447點，跌15點。



滙控（005）美國預託證價格曾見75.98港元，較香港收市價升0.03港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見402.73港元，較香港收市價升3.53港元。



貿易摩擦增日圓需求



美匯指數早段跌百分之零點三七，曾見九十三點七一七，到美市早段跌幅縮窄至百分之零點○一，見九十四點○六三。日圓則倒升百分之零點三九，見一○八點四八（每百日圓兌七點二二港元）；市場仍憂慮美國對外的貿易摩擦，支持對日圓的需求。



原油庫存有增加跡象拖累油價表現，紐約七月期油回軟曾跌一點五八美元或百分之二點三二，見每桶六十七點二三美元。倫敦現貨金價則升八點四七美元或百分之零點六五，見每盎司一三○九點八八美元。



A股正式納入MSCI指數系列，成為內地股市邁向國際的里程碑。除了A股「入摩」，港股在MSCI指數的比重亦見調升，在昨天臨收市前，基金便根據指數變動調整投資組合，單計尾市連競價時段約十分鐘內有近千億元資金流入港股，推動恒生指數急漲四百一十一點，全日成交額暴增至二千零五十七億元。負責編纂指數的MSCI明晟表示，A股納入該指數的範圍將會逐步擴闊，甚至連CDR（中國預託證券）都會考慮。



港股收市競價時段昨天錄得九百六十二億元成交，是實施競價制度以來最多，相信主要由MSCI指數換馬導致。在五月中MSCI明晟宣佈納入A股之時，部份證券界人士曾揣測港股在指數的比重會遭攤薄。不過，港交所昨天在新聞稿中卻提及，「MSCI明晟首次將A股納入其部份主要基準指數，並增加香港上市公司在指數中的淨權重。」



962億成交 破競價紀錄



據了解，由於現時A股佔MSCI指數比重甚少，因此對港股的攤薄效應微乎其微，但MSCI明晟同一時間調低其他地區股份的比重，因此港股在指數的份量不跌反升。因此，MSCI指數昨天的調整令到港股以及A股出現「雙贏」局面。



受到意大利局勢不穩影響，港股早前連跌兩天，但借著MSCI指數調整的利好因素，港股昨天卻大幅反彈。



恒指高開二百多點之後，走勢持續向上，最多曾升四百七十六點，收市報三○四六八點，相當於百分之一點四的升幅。直接受惠「入摩」的A股升幅更大，上證綜指收市報三○九五點，升幅為百分之一點八。