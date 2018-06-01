﻿傳配合發行內地CDR 小米上市計劃恐延期

小米傳將於7月16日在內地先發中國預託證券（CDR），後於翌日17日在香港上市。據內媒報道指，是次安排是為了配合內地的CDR發展，並指因此推遲原定上市進度。小米對有關消息不予置評。港交所（388）指上市公司有可能選擇於本港及內地CDR同步上市。



昨日早段有內地媒體報道指，小米將於7月16日在上海交易所發行CDR，勢成中國首家CDR企業。報道續指，為了配合CDR的發行，小米的本港上市計劃因而推遲了一至兩周，將在7月9日為CDR及香港的IPO（首次公開發行）定價。昨日早上內地傳出小米的CDR及本港新股的上市日期，有內媒於消息傳出後再報道，有關CDR和香港上市同步進行的方案尚未落實，而報道中的日期僅為監管機構及市場各方的多個預估方案之一，因此並不準確。



李小加指，小米上市將會很快發生，若CDR規則如期出台，發行人亦有可能選擇於本港及CDR同步上市，本港早已有A+H股同步上市的制度，相信類似制度亦容易操作。



雷軍：手機銷量全球第四



小米創始人兼首席執行官雷軍昨日在周年產品發佈會上指，公司依賴的是生產、零售和互聯網服務三個業務板塊來互相配合發展增長。他指出，目前大部份的利潤均來自互聯網服務，包括內容，娛樂，金融服務，軟件工具等。至於硬件生產方面，雷軍強調，公司堅持硬件銷售利潤保持在不起過5%的水平，令小米硬件保持「價簾物美」的競爭優勢。雷軍透露，今年一季度小米手機銷量全球第四，同比增長87.8%。此外，小米手機已在20個國家進入前五位。



小米集團於5月初向港交所遞交上市申請，為首家以同股不同權架構申請上市的公司。根據初步招股文件顯示，小米於2017年虧蝕439億元人民幣。公司解釋指，是受到其上市前發行的優先股所影響，若撇除相關影響，小米去年可賺53.6億元人民幣。惟有證劵界人士早前表示，仍對小米是否可靠互聯網服務來拉動增長存在疑問。