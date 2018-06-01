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﻿港四月貸款增近四成

2018-06-01 列印
　　受平安好醫生（1833）上市，散戶借孖展抽新股的熱潮所帶動，本港於4月底新股認購貸款額高達約2840億元，令該月貸款與墊款總額上升3.3%，按年率化計算，貸款增長高達39.5%，但撇除新股認購貸款因素，4月年率化貸款增長為4.1%。而4月份新批按揭貸款按月減少5.6%，至373億元，涉及一手市場交易所批貸款額，更大減少15%。分析指相信與年初並無大型樓盤開售有關。

　　至於今年首4個月年率化貸款增長為21.1%，若撇除新股認購貸款因素，首4個月計增長則為12%。
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