﻿恒生投資違規罰款300萬

恒生銀行（011）旗下的恒生投資管理因在管理證監會認可基金的現金時未有符合監管規定，誤以為往來帳戶的存款不計息，致令其管理的基金少收近87.56萬元利息，遭證監會譴責及罰款300萬元。



證監會在與恒生投資進行了一次共同協定的獨立檢討後，採取了上述紀律處分行動。該檢討發現，在2010年至2016年期間，恒生投資管理的基金在關連人士存放大量現金，但當中有部份現金存款所收取的息率卻低於當時可獲得的商業利率。有關利息所涉及的金額約為875,648元，而恒生投資已同意向受影響的基金作出同等金額的自願性付款。



該檢討亦發現，雖然恒生投資已設有程序規定須查看其他銀行所提供的利率，但並無應用於該等基金在滙豐銀行開立的往來帳戶內的存款。