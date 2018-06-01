﻿內地人來港投保回升 新做保單料穩定增長

內地人來港買保險回升勢頭加劇。保監局昨日公佈，今年首季來自內地訪客的新做保單保費按年雖大跌37.1%，至118.34億元，但按季卻升14.7%，連升兩季。市場人士預期，內地人來投保的新做保費將持續穩定增長。



保監局的公佈披露，向內地訪客發出的新做保單保費自2017年年初的高峰回落後，在2018年首季繼續保持平穩，有關新做保單保費按年大幅下跌，佔個人業務的總新做保單保費比例為26.8%。按季表現方面，來自內地客的新做保單保費連續兩季上升，首季增幅達14.7%，較對上一季的2.1%增幅顯著擴大。以購買保險數量計，首季涉及內地客新做保單數目按年減少15.3%，至約10.23萬份，按季則回升5.8%。



新單保費連升兩季



內地訪客購買的保險產品與2017年的統計數字相若，約95%是醫療或保障類型的保險產品，例如危疾、醫療、終身人壽、定期人壽及年金等；約99%保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。



自內地打擊保險渠道走資後，內地人來港購買保險的新做保單保費已連跌多季，直至去年末季才略為回升。市場人士預料，內地人來港買保險的業務量將穩定增長，因為香港的保險產品具吸引力，既有多貨幣選擇，方便客戶進行資產配置，保費亦較平宜，而且理賠做法予人信心。



理賠做法予人信心



另外，保監局公佈，2018年首季香港保險業的毛保費總額為1325億元，按年上升8.6%。



長期業務方面，首季長期有效業務的保費收入總額按年升8.3%，至$1,170億元。至於首季長期業務（不包括退休計劃業務）的新做保單保費上升0.9%，至442億元，其中非投資相連的個人人壽及年金業務的新做保單保費下跌4%，至398億元，投資相連個人人壽及年金業務的新做保單保費則上升96.8%，至43億元。