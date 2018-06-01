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﻿中海油極力控制油價成本

2018-06-01 列印
　　中海油（883）董事長楊華昨日在股東會上表示，過去4年，該集團實現的油價綜合成本，從每桶69美元，大幅降至去年40多美元水平，主要靠控制成本為股東創造盈利。並指未來油價走勢存在很多變數，控制成本仍是管理層最重要的工作。楊華指出，前幾年國際油價大幅波動，從2016年1月最低的每桶26美元，到今年最高每桶接近80美元，目前回落至66美元的水平。

　　中海油首席執行官袁光宇補充說，去年其成本油價為每桶32.5美元。去年國際油價回暖，其產油的成本中，操作費用上升約4%；但攤銷成本方面則下降10%左右。兩者相抵之下，其成本油價仍按年下跌約6%。
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