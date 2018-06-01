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﻿維港投資領投1.4億AI初創

2018-06-01 列印
　　李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）再次出手，投資科技公司，從事終端人工智能（Edge AI）解決方案的初創公司─耐能智慧（Kneron），昨日公佈完成由維港投資領投的1800萬美元（約1.4億港元）A1輪融資。

　　維港投資以往曾投資多個科技相關項目，包括社交媒體facebook、通訊軟件Skype、語音軟件Siri及電競股雷蛇（1337）等，當中亦不乏AI公司如DeepMind。今次投資的耐能主要為客戶提供終端人工智能解決方案，如終端裝置專用的人工智慧晶片—神經網絡處理器（NPU），以及整合影像和語音的人工智能，而下半年將推出革命性的3D人工智能方案。

　　耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示，新資金將會用於加速產品開發，並透過與戰略夥伴的合作，深耕垂直產業應用，當中包括智慧家居、智慧安防及智能手機三大領域。
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