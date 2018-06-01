﻿中環IFC外望——小米8系列面世 最貴售3699元人幣

小米雖然一再強調手機硬件利潤不過5%，但昨天仍搞大型活動宣佈發售三款小米8系列手機，分別是小米8、小米8SE及小米8透明探索版，其中驚喜登場的是小米8透明探索版，建基於一系列與iPhone X非常相似的功能之上，透明探索版大膽採用透明的背板設計，令機內的Snapdragon中央處理器清晰可見，感覺前衛，再加上屏幕指紋感應功能，可謂是次發佈會一大亮點，定價3699元人民幣起。



另外，小米8SE是全球首個採用Sanpdragon 710晶片的手機，晶片精細度達10納米，是現今晶片商業生產上的極限。機身較小巧的小米8SE ，採用5.2吋屏幕，前置鏡頭2000萬像素，後置雙鏡頭分別1200萬及500萬像素。



小米最近的8型號手機，採用5.5吋全面屏幕，是全球首部設雙頻GPS超精準定位的手機。功能而言，與蘋果iPhone X相若，同樣採用玻璃機身，屏幕同樣設有「瀏海」安置鏡頭、紅外線探測器等，惟設有隱藏瀏海功能供用戶選擇。



長江中心設屈臣氏概念店CKC18



長和（001）旗下屈臣氏集團於長江中心的地庫開設全新購物概念店CKC18，正式上任長和主席兼集團聯席董事總經理的李澤鉅，昨日更罕有地出席揭幕禮，身穿灰色西裝套裝的他似乎心情不錯，笑稱「平時開幕都叫我去，呢個喺樓下唔可以唔來」。



他提到，屈臣氏已在全球開設1.43萬間店舖，今年將再增1300間，平均每7小時就有一間新店開業。他又被問到未來樓市發展，他指雖沒有「水晶球」預知未來，但長遠仍好好樓市發展，更說︰「最緊要，樓係俾人住」。



對於近日意大利政局動盪會否影響集團在歐洲的業務，李澤鉅笑言「你想我喺度食晚飯呀？企喺個超市度講成個歐洲嘅佈局」，又指長和系業務遍佈52個國家、穩定性高，故個別國家不會影響太多，亦不擔心出現骨牌效應。被問及擔任集團主席後會否在業務上作出調整，李澤鉅稱「呢份工做咗好耐」，重申不會有任何轉變。至於會否考慮將屈臣氏上市，他稱未有上市時間表。



高瞻