﻿觀望氣氛濃厚 恒指微升24點

耀才證券研究部總監植耀輝認為，踏入六月是港股傳統淡季，加上世界盃效應，預計港股將繼續窄幅上落，在29700點至3萬點有支持，向上受制於31500點。
國指衝破萬二關
恒指收報30492點，未能打破上落市局面，全日升幅不足0.1%。國企指數升41點，衝破12000點大關，收市報12020點，升幅0.3%。
雖然指數波幅不大，但恒指及國指均有調整，令到交投活躍，大市成交增至1207億元。
A股「入摩」後走勢未有驚喜，上證綜指收市報3075點，下跌0.7%。港股走勢乏善足陳，「北水」繼續流出。南下滬港通錄得淨流出3.39億元人民幣，南下深港通則有7840萬元人民幣淨流入。
A股入摩首日下跌
恒指換馬，石藥取代聯想（992）成為藍籌股，石藥收市報24.75元，升0.8%，聯想則無升跌，收市報4.16元。華融（2799）獲納入國企指數，股價反而跌1.1%，至於遭剔出的中車時代電氣（03898）則升0.4%。
MSCI指數新貴部份有回吐，獲納入MSCI香港小型股指數的利福國際（1212），股價回落28.5%。獲納入MSCI中國指數的首控集團（1269）更急挫38.7%。澳門五月賭博收入未如理想，濠賭股回軟，銀娛（027）跌3.2%，金沙（1928）更跌4.2%。