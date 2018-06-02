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﻿新秀麗反擊 復牌升一成

2018-06-02 列印
　　新秀麗國際（1910）就殺人鯨資本（Blue Orca Capital）沽空報告發出澄清公告，認為報告為一面之詞，並且具誤導性。報告中得出的關於集團及其財務業績的結論有誤。新秀麗復牌股價走高，收市報29.55元，升9.9%，成交達29.4億元。

行政總裁鄧儒熙離職

　　此外，集團宣佈，行政總裁鄧儒熙以私人理由離職及辭任執行董事職務，由5月31日起生效，集團正與其商討離開安排。同時，財務總監Kyle Francis Gendreau獲委任為新行政總裁，即時生效。

　　集團指，雖然董事會注意到自其2011年首次公開招股起，就鄧儒熙的學歷所作出披露始終準確無誤，但同時嚴肅對待有關其學歷指控。在審議其請辭一事時，董事會徹底研究與此指控有關事實，並認為接納鄧儒熙辭呈符合集團及其股東最佳利益。

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