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﻿任志剛：港應增交易貨幣選擇

2018-06-02 列印
　　金管局前總裁任志剛出席論壇時表示，香港資本市場以港元為交易貨幣，參與者應提供港元以外貨幣選擇，如用外來市場參與者作為會計單位的貨幣，像人民幣、美元等。

　　他指出，這將令香港保持匯率穩定和貨幣環境穩定的挑戰會相對減低。

  他又稱港元匯率在過去35年保持穩定不容易，並非僅因為聯繫匯率，這是不斷改進結果。

　　任志剛稱，面對較高外匯風險，可能令外來參與者擔心，香港應該思考能否提供另一種有意義的交易貨幣，例如美元及人民幣，降低外來投資者風險。

認為人民幣具潛力

　　他續指，國際貨幣體系不該是由一兩個貨幣支撐的，應該有第三條腿才能長久穩定運作，而且最有潛力的全球金融體系的第三條腿是人民幣。

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