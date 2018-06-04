﻿何杲：航空樞紐仍受歡迎 國泰力擴機隊規模

機場第三跑道將於二○二四年落成啟用，以香港為基地的國泰航空（293）未來幾年接收近約八十架新客機，每年運力提升百分之四至五，到二○二四年時國泰的規模及運載能力，將較去年大幅提升百分之三十至四十。國泰航空行政總裁何杲在都柏林接受訪問時指出，航空樞紐模式依舊受歡迎，加上國泰配合增加載客量，提升接駁能力，香港可望鞏固航空中心地位；不過，機場升降時段都很繁忙，廉價航空增長空間受到限制。



何杲指出，全服務航空公司與廉航的經營模式，目前都在演變之中。廉航要發展，也需要航空市場急速增長及升降時段的配合，但目前機場的跑道都已經接近飽和，也對增長帶來限制。國泰作為基地航空公司，則能把人流及物流帶來香港，將航空市場這塊餅做大，而非只是零和遊戲。



開辦九條新航線



香港機場三跑完成之前，是無能力可以容納新的廉航。國泰及國泰港龍合計，是會在2024年三跑投入前，以每年百分之四至五的運力增長，確保香港的接駁機位充足。國泰及國泰港龍今年新開九條航線，是破紀錄一年。明年新機陸續到達，公司會增開一些具有吸引力的航線，又加密現有航點的次。國泰顧客及商務總裁盧家培在都柏林啟航儀式後表示，「乘客及付貨人才是國泰的米飯班主，公司首要是要滿足他們的需要」。國泰明年開新航線，主要針對一帶一路沿線城市，以及大灣區城市，具體航點則要今年下半年才揭曉。



何杲上任國泰一哥約有一年，他十分投入改變：「感覺很好，轉型計劃能夠發揮作用，也有好同事一起推行，進展與目標相符，透過增加運力，投入更多新飛機，強化香港的樞紐中心地位。今年全球航空市場表現良好，是受到全球經濟強勁帶動，但長途航線經濟客位的競爭仍然大，較五年前為多」。



商務客市場則有不俗的回升，盧家培說，自從特朗普去年上任美國總統以來，華爾街投行信心明顯大增，出外公幹做生意增多，帶旺了飛機前艙的載運率。由於來港上市的公司很多，投行要來香港爭生意，國泰也有受惠，商務客需求上升。



香港不止班次多，也是大灣區內很重要的城市，未來可以利用區內的新機會拓展業務。國泰計劃將來可以與內地達成機票加高鐵車票的套票安排，讓內地乘客可以直接在內地預先辦理行李的登機手續，然後經由國泰的網絡前赴歐美。與此同時，歐美旅客也可以飛來香港再乘坐高鐵，去內地。



來自港龍，國航，及深圳等地中轉旅客的生意上升，國泰的人民幣收入佔營業額已達到百分之十五至十六，比例較五年前低於百分之十的水平增多五成。不過，國泰策略是要維持網絡的平衡，不想過度倚賴單一個市場，加上新航線開張，預期未來幾年，人民幣收入比例會維持在目前的水平。