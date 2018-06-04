﻿金融去槓桿持續 內房發債遭叫停

內地金融去槓桿持續推進，合生創展（754）、碧桂園（2007）、富力地產（2777）等多隻債券被中止發行，另有內房發債成本攀升至12%。信貸抽緊，內房資金「飢渴症」加重。海通證券指，下半年地產將迎來償債高峰，全年還有逾千億地產債到期，下半年償付壓力趨升，個別企業的信用違約概率增加。



5月下旬以來，上交所的債券資訊平台顯示，有12個債券發行項目已更新為「中止」。其中，碧桂園發行金額最大，涉及的規模200億元。碧桂園這項發債項目2016年開始籌備，其間兩度遭中止，因此惹來市場關注。



外電引述碧桂園有關人士稱，債券中止的原因主要是調整本次債券的投資項目，以使募集資金匹配募投項目，資金將得到更加有效的運用。公司稱仍在與仲介機構商討、論證發債事宜，並將繼續推進債券的審核和發行工作。



國泰君安研究團隊統計，截止5個月初，年內已有12家上市房企合計發行公司債322億元，已超過去年全年的240億元的總量。再對比2014至2016年的三年間，上市房企發行公司債的規模分別為109億、1542億元及3035億元，呈逐年暴增的趨勢；至去年開始急煞車。



業內人士指，近兩年房企融資一直是從緊狀態，加上天房發展等內房接連爆出有債務違約風險，因此，監管層對房企發債的審核更加謹慎。



下半年地產債迎到期高峰



中國綜合開發研究院旅遊與地產研究中心主任宋丁稱，銀行要將部份表外資產轉回表內，收緊對房企的融資，二三線城市售樓速度減慢，資金回籠減慢，房企的壓力肯定加大。



他近期就接觸過一些中小型房企，拿不到項目，貸不到款，打算出售資產，退出房地產市場。