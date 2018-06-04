﻿小米8港發售滯後 較內地遲一個月開賣

將來港上市的小米集團，最新小米8系列手機料於6月底至7月初始於香港發售，較內地滯後一個月。小米香港營運總監羅燕接受訪問時表示，中港兩地的推廣節奏不同，但已在不斷縮短差距。她指出，本港銷售需取得本地認證，亦要訂造本港適用的插頭，內地APP亦需本地化，加上小米於本港的服務是通過海外伺服器亞馬遜雲運作，故調整需時較長。



在中興晶片事件的背景之下，問及小米未來有何晶片研發策略。羅燕指，未來一定投入更多資源研發晶片。目前小米與晶片製造商高通有開會交流，在如何設計晶片以達至所需的用戶體驗上給予意見，並非對方單方面提供晶片，便可應用到小米的硬件之上。



雷軍：毛利率堅持不多於5%



小米創始人兼首席執行官雷軍多次提到，旗下售賣的硬件產品，毛利率堅持維持在最多5%的水平，此「平、靚、正」的薄利多銷策略，得到合作夥伴認同。小米的智能家居裝置生產商之一綠米的首席技術官Antonio Berges-Dreyfous接受訪問時指，非常認同小米最多賺5%的策略，認為無減公司盈利。



綠米於2009年成立，早前主要從事環保建築設備，於2014年加入小米生態圈的合作夥伴，主要製造感應式及智能家居產品，如感應式燈掣、煙霧防盜防火警報器、感應式窗簾開關器等，產品亦可透過小米APP，聲控家居用品開關。綠米同時擁有自家品牌Aqara，部份產品以Aqara在Amazon出售，惟小米產品仍佔其收入大部份。Berges-Dreyfous期望可開拓海外銷售，因海外售價的毛利率更高，目前則以中國市場為主。Berges-Dreyfous透露，目前產品所採用的晶片並非自家研發，而是購自第三方供應商。



另一小米生態圈的合作夥伴、耳機製造商1More，其執行董事總經理章調占更於記者會上，表演「生吞」耳機套，以示其產品不含毒性，即使食用亦無害，以說明小米產品「性價比」過人。章氐後來經在場人士要求後吐出耳機套，並無吞下肚。