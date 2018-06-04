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﻿華僑永亨升H按封頂息率

2018-06-04 列印
　　在本港拆息趨升的壓力下，本港的最優惠利率（P）雖然仍未上調，但有個別中小型銀行已調高H按的封頂息率，其中華僑永亨實際按息加至2.25厘。市場人士指，因應本港下半年加息壓力愈來愈大，個別銀行或基於成本考慮調整H按封頂息率，但暫時未見有太多銀行跟隨。

　　華僑永亨繼早前隨市場暫停定按計劃後，該行最近調整將H按息率調高至1.4厘，鎖息上限收緊至P減3厘。以P為5.25厘計，華僑永亨H按的封頂息率調高至2.25厘。

  以上周五，與供樓按息相關一個月拆息報1.028厘計，實際按息已達2.25厘的封頂水平。
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