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﻿長建擬購Cory Riverside Energy

2018-06-04 列印
　　近年積極投資海外能源及環保項目的長江基建（1038），可能又有新收穫。據英國報章報道，英國公司Cory Riverside Energy從事轉廢為能業務，股權出售一事有新進展，報道引述知情人士指出，最後一輪的報價料於今日結束，長江基建（1038）有意角逐收購該公司。

　　Cory Riverside Energy為資源管理、回收及能源循環利用的公司，每年可處理倫敦75萬噸的廢物，英國最大、位於泰晤士河畔的垃圾焚燒處理廠亦是由該公司營運，Cory Riverside Energy目前估值為15億英鎊（相等於約156.8億港元）。

　　事實上，去年9月已有市場傳聞，指Cory Riverside Energy持有人與財務顧問商討放售的事宜。
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