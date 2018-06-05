﻿美經濟數據向好 意西政局回穩 杜指升178點

美國經濟數據向好，意大利及西班牙均成功籌組新政府，美股昨日高開，杜指開市不久即上升224點，相當於0.9%升幅。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24813，升178點；納斯達克指數收報7606點，升52點。



滙控（005）美國預託證劵價格曾見76.97港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見418.82港元，較香港收市價升3.82港元。



美朝峰會如期緩憂慮



意大利昨日順利成立聯合政府，消除再次進行大選風險；美國總統特朗普與北韓領導人金正恩6月12日的新加坡峰會計劃得以恢復，進一步緩解地緣政治憂慮。



美國四月工廠訂單按月跌0.8%，遜預期0.5%；前值由1.6%修正至1.7%。



此外，微軟公佈透過以股換股方式，以75億美元作價，收購代碼託管軟件開發平台GitHub，該平台有超過2800萬名開發人員共享和協作創造軟件程式。



港股方面，受上周五美股三大指數造好，港股跟隨外圍高開，一度重上31000點。騰訊（700）回勇帶動大市，全日升2.72%，中資金融股及內房股亦貢獻不少，惟收市未能穩守關口，收報30997點，升505點，大市成交1035億元。



騰訊回勇 港股升505點



騰訊全日領航升勢，於收市競價時段（U盤）更進一步被推高，以全日高位415元收市，升2.72%，成交居首達128.89億元。內銀內險股亦回勇，平保（2318）收市升1.75%，報78.7元。建行（939）連續三個交易日反彈，昨日升2.4%，報8.15元。



內房股亦受資金追捧，碧桂園（2007）升4.97%，收報16.46元，為表現最好藍籌。萬科企業（2202）升6.6%，報30.7元。融創中國（1918）升5.88%，報32.4元。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，港股昨日表現比預期好，主要受美股科技股上升刺激，連帶日本、台灣及新加坡股市普遍升1%。另外，為解小微企業融資問題，上周人民銀行擴大中期借貸便利抵押品範圍，刺激中資金融股份表現。



熊麗萍認為，大市於本周有望再試31000點關口，惟認為難以「企穩」，市場調整未完。美國下周議息，熊麗萍認為投資者應觀望市場對加息的揣測，以及香港是否跟蹤。另外，A股本月被納入MSCI，首兩交易日未出現大手成交，熊麗萍指投資者應留意資金及「北水」流向。