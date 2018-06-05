﻿港一個月拆息五連升

財資市場公會資料顯示，昨日隔夜拆息報0.535厘，較上日升0.02厘，一個月拆息則報1.03857厘，與同期美元息差約0.97厘；三個月及以上長息則變動不大。港匯昨最高見7.8453，其後大部分時間在7.847以下徘徊。
上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，月結因素過後港息走勢較預期強，估計是市場認為，聯儲局下周會議若宣佈加息，本港銀行有可能跟隨加息上調最優惠利率（P），拉動本港拆息。
十年前曾「貼中」中學會考中文科作文試題「檸檬茶」而聲名大噪的補習天王蕭源，與其考評局前監考員妻子及兩名考評局前口試主考員，昨天被廉署落案起訴，涉嫌非法取用智能電話傳送及接收中學文憑試一六年及一七年中國...
2018-06-05
台灣昨漢光軍事演習首日，一架F16戰機失蹤，當局其後發現部份破損的戰機殘骸、飛行制服布料、機師肩章及三厘米乘三厘米的肉塊，鑑定後證實為吳姓機師，至昨晚軍方證實機師已殉職。 昨日為漢光軍事演習首天，一架隸屬於台灣空軍第12戰術偵察機中隊的F-16戰機，於下午一時四十三分執行任務後，在基隆上空失去蹤影。至昨午三時許，消防接報有行山人士在五分山登山道發現疑為漢光演習墜機殘骸，其後陸續發現一百米長滑坡、飛機殘骸、阻力傘、部份破損的飛行制服布料及機師肩章。至傍晚，官方發現肉塊，經鑑定後證實為飛行員吳彥霆少校，軍方證實吳已殉職，考慮搜救人員的安全，八時後暫停搜索，天亮後立即展開搜索行動...
2018-06-05
去年榮獲諾貝爾和平獎的國際廢除核武器運動組織主動提出，由該組織運用諾貝爾獎的部份獎金，支付本月十二日在新加坡舉行美朝高峰會的開支，包括北韓領導人金正恩的酒店住宿費。 較早前有傳媒報道，北韓政府經濟拮据，無能力負擔金正恩及其代表團前往新加坡旅費、住宿費、保安費及其他後勤開支。新加坡政府日前也表示，願意承擔部份開支，以確保高峰會順利舉行。國際廢除核武器運動組織表示，願意動用諾貝爾獎的一部份獎金，資助這項歷史性高峰會議，包括金正恩的酒店住宿和租用開會場地的費用，目的是推動這次峰會取得成功。該組織的日裔成員川崎哲說：「諾貝爾和平獎包括一筆現金獎。我們提出動用獎金，支付高峰會的開支，...
2018-06-05
西半山乃是港島傳統豪宅地段之一，加上名校網之優勢，一定備受實力客捧場。今次為大家介紹區內指標屋苑雍景臺的放盤，實用面積逾1128方呎，客飯兩廳間隔分明，廚房更改為開放式設計，擴大廳堂空間。景觀方面，單...
2018-06-05
美國經濟數據向好，意大利及西班牙均成功籌組新政府，美股昨日高開，杜指開市不久即上升224點，相當於0.9%升幅。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24813，升178點；納斯達克指數收報7606...
2018-06-05
莫斯科中央陸軍中場高路雲今季表現出色，獲多家英超球會青睞，曼聯領隊摩連奴早前更到場觀看俄羅斯造訪奧地利的友賽，藉以考察此子。今晚世界盃熱身賽俄軍續有此子壓陣，主場勢取有射手辛克杜辛停賽的土耳其，敲主勝。（香港時間周三凌晨0:00開賽） 高路雲今季於俄超上陣廿七場，共取得五球和四助攻，乃莫斯科中央陸軍中場發電機，多家英超球會均有意羅致他，消息指紅魔領隊摩連奴在上仗俄羅斯作客0:1負奧地利的友賽，更親身到場考察該名中場。此子為公為私，今仗定當全力以赴，帶領這支世盃東道主擺脫近六場友賽不勝的困境。 客軍土耳其射手辛克杜辛近兩場友賽共入三球，但此子今仗需要停賽，勢嚴重影...
2018-06-05
近年灣仔皇后大道東鄰近星街一帶，異國風味小館相繼進駐，地道菜餚風味獨特，環境舒適且氣氛濃厚，性價比也高，不失為約會敍舊好去處。 文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 傳統...
2018-06-05
36歲嘅「綠葉王」林子善，今年4月與拍拖5年嘅女友董佩欣（Kary）拉埋天窗，搞咗個星光熠熠百萬婚禮，近日先有空去日本大阪補度Honeymoon。惜上周突然爆出專一好男人子善，婚前曾與圈中人L小姐「閃...
2018-06-05
內地女子唐琳玲用手機在法庭上拍照，當場斷正，即使她諸多辯解，最後逃不過法律制裁，昨天因藐視法庭罪成，被判入獄七日，扣減已還柙日子，昨晚出獄，即時被遣返內地。整件事相當哄動，除了唐本人死不悔改的言論，也涉及本港司法制度的安全，經這次判刑，可以遏止公開法庭內情況的行為。 唐琳玲被判入獄，還要孭上逾十九萬元訟費，若她無法支付，或被申請破產。在庭上拍兩張照，付出代價可不少。對於近日不止一次有人在案件審訊期間違法拍照，今次對唐的判刑，可說是當頭棒喝，尤其對本港司法制度認知不足的內地人，須引以為戒，不要視法庭為「景點」，任何偷拍行為，一旦被發現，必定一身蟻。 法庭重視這案件，是要確保審...
2018-06-05
莫雷拉由明晚賽事起停賽兩次，目前在冠軍騎師之爭僅落後三W的潘頓，當然會趁此良機望過頭，而明晚潘頓的八匹座騎多屬牌面馬，確有望連場數胡進佔榜首。潘頓昨晨收操後則表示，對「勁哥兒」和「自由飛翔」的機會最樂觀。 前意大利打吡冠軍「勁哥兒」，前仗在潘頓胯下輕取「事勝意」贏得在港首捷，其後再出跑千八米則跑第四，明晚回師贏馬路程，潘頓分析說︰「『勁哥兒』贏馬的走勢出色，已充分展示出其長途實力，而上場縮程跑千八米落第，只是因未能立即適應步速而已，然而表現卻不差。『勁哥兒』今次再跑贏馬途程當然更合發揮，何況這場不但對手少，而且『事勝意』、『金龍神駒』和『開心日子』均是蹄下敗將，牠只要臨場跑...
2018-06-05