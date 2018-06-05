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﻿港一個月拆息五連升

2018-06-05 列印
　　月結因素過後，但港息未見回軟，一個月港元拆息昨連升第五日至1.038厘，港匯走勢持續穩定，大部分時間在7.847水平以下徘徊。市場人士表示，在美國聯儲局下周議息前，預期港美息差不會大幅拉闊，相信港匯短期不會觸及7.85水平。

　　財資市場公會資料顯示，昨日隔夜拆息報0.535厘，較上日升0.02厘，一個月拆息則報1.03857厘，與同期美元息差約0.97厘；三個月及以上長息則變動不大。港匯昨最高見7.8453，其後大部分時間在7.847以下徘徊。

　　上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，月結因素過後港息走勢較預期強，估計是市場認為，聯儲局下周會議若宣佈加息，本港銀行有可能跟隨加息上調最優惠利率（P），拉動本港拆息。
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