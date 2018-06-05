﻿內地辣招挫光伏股 信義光能急瀉14%

港股造好，惟受內地最新光伏政策影響，昨日一眾光伏股逆市下挫，跌幅最大的是信義光能（868）及協鑫新能源（451），分別瀉逾14%及13%。鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，光伏股份於過去少人問津，因受政策主導，未來不看好。



上周內地發改委、財政部及國家能源局聯合發通知，指於今年內暫不安排普通光伏電站建設規模，僅安排1000萬千瓦規模用於分佈式光伏項目，並且降低對新投入運作的光伏電站標桿上網電價，每千瓦時一律減0.05元人民幣。新政策亦會降低補貼強度，加快撤回光伏發電補貼。市場認為，是次為史上最嚴苛的光伏政策，消息拖累多隻光伏類股急瀉。



曾一度插逾兩成



信義光能（968）昨日一度大瀉逾20%，其股價昨日低開並隨即向下跌，觸及全日低位2.55元，並創一個月新低，其後有所回升，但反覆向下，收市報2.72元，跌14.73%。協鑫新能源（451）昨日同創一個月新低，見0.36元，跌14%，收市報0.365元，跌13.1%。金風科技（2208）最多跌14%，見10.44元，收報10.62元，跌12.8%。保利協鑫（3800）及熊貓綠能（686）則創接近一年新低，昨低見0.78元，跌10.34%。熊貓綠能（686）低見0.71元，跌11.25%。



至於有涉足太陽能業務的興業太陽能（750），其主席及首席執行官劉紅維表示，內地推出新政對光伏製造業影響較大，其公司主要是下游服務為主，相信對公司今明兩年影響不大，暫時難預測光伏發電何時能達致平價上網。興業太陽能（750）收報2.8元，挫4.76%。