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﻿合景泰富上月預售強勁

2018-06-05 列印
　　多間房企公佈上月銷售數據，以當代置業（1107）按年增長最勁，上月合約銷售額約24.6億元人民幣，按年大增89%。

　　金額計則以合景泰富（1813）為最多，上月預售額為56.01億元，較去年同期增44.2%。

　　合景泰富五月預售合約金為56億元，按年增加44.2%；預售建築面積約35.4萬平方米，按年增加74.4%；今年首五個月，完成預售金額256.09億元，相當於全年銷售目標650億元的39.4%。

　　當代置業上月實現合約銷售額24.66億元，按年勁升89%，當中以物業合約銷售額為主，達24.6億元，車位合約銷售額僅得589萬元。
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