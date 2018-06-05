﻿合景泰富上月預售強勁

莫雷拉由明晚賽事起停賽兩次，目前在冠軍騎師之爭僅落後三W的潘頓，當然會趁此良機望過頭，而明晚潘頓的八匹座騎多屬牌面馬，確有望連場數胡進佔榜首。潘頓昨晨收操後則表示，對「勁哥兒」和「自由飛翔」的機會最樂觀。 前意大利打吡冠軍「勁哥兒」，前仗在潘頓胯下輕取「事勝意」贏得在港首捷，其後再出跑千八米則跑第四，明晚回師贏馬路程，潘頓分析說︰「『勁哥兒』贏馬的走勢出色，已充分展示出其長途實力，而上場縮程跑千八米落第，只是因未能立即適應步速而已，然而表現卻不差。『勁哥兒』今次再跑贏馬途程當然更合發揮，何況這場不但對手少，而且『事勝意』、『金龍神駒』和『開心日子』均是蹄下敗將，牠只要臨場跑...

2018-06-05