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﻿莊勝百貨易主　復牌急升

2018-06-05 列印
　　莊勝百貨（758）股權易主，大股東悉售66.75%控股權予民企新華聯國際。主席周建和以每股0.6217元，向新華聯悉售6.98億股，總代價4.34億元。

　　完成後，買方以同價提出強制性全面要約，每股要約價0.6217元，較停牌前收市價0.79元，折讓約21.3%或2.24億元。

　　莊勝百貨復牌後高開38%，報1.09元，最多曾升45.6%；收報0.92元，升16.46%或0.13元，市值升至9.6億元。

　　每份未行使購股權之收購價，則為0.3927港元，新華聯國際主要從事投資控股業務，收購成功之後，莊勝百貨將改名為新華聯國際。
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