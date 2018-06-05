﻿小米擬三成發CDR 在港集70億美元

首隻「同股不同權」新股小米集團，可能因為內地銳意發展CDR（中國預託證券），而要削減在本港的集資額。據路透引述消息人士指出，小米計劃在中港兩地上市，集資總額約為100億美元（780億港元），當中有三成、即約30億美元是在內地發行CDR籌集，餘下70億美元才在香港集資。消息指，小米將會在本周四（7日）進行上市聆訊。



小米早在上月初便在港交所網站上載初步招股書，但日前有內地傳媒引述消息指，為了遷就CDR的進度，在本港上市的計劃可能要稍為延遲。路透社昨天指出，小米預計在7月初或中旬在中港兩地上市。



料成四年來最大新股



小米不但是香港首間非同權新股，亦很有機會成為內地首間發行CDR的公司。以約100億美元的集資額計算，亦將會是過去4年以來全球最大的新股集資交易，因此小米的動向可說是全球關注。



為了吸引大型科技企業在A股掛牌，內地大力推動CDR計劃，而在前天（3日）CDR計劃諮詢期已經終止。市場估計，除了小米可以搶先發行CDR之後，阿里巴巴以及京東都有可能透過發行CDR回歸A股市場。



路透社的報道指，按照小米最新的上市方案，將會在同一天為CDR以及香港上市的新股定價，但報道並沒有提及具體日期。消息又指，小米發行CDR的事宜將由中信證券牽頭安排，至於來港上市，則由中信里昂證券、高盛以及摩根士丹利出任聯席保薦人。



其他新股消息方面，兩隻新股昨天進入第二天接受認購，當中匯付天下（1806）以多間主要證券行合計，錄得5.53億元孖展認購申請，相當於公開發售部份超額1.89倍。不過，匯付天下的孖展額較上周五首日接受認購時減少了千多萬元，反映有投資者「抽飛」。至於Republic Healthcare則錄得1100萬元孖展認購，相當於公開發售部份超額0.4倍。