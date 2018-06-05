  • 2018年6月5日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 梁游唐琳玲六四燭光晚會熱帶低氣壓美利道地王

日報新聞 > 財經

﻿萬洲稱受貿戰影響微

2018-06-05 列印
　　中美貿易爭端存在變數，從事生豬養殖及豬肉產銷的萬洲國際（288）有可能受到貿易爭議影響。萬洲昨天再次強調，美國業務佔比小，整體影響不大。相反，內地新鮮豬肉價格下跌反幫助減低成本。

　　萬洲國際總監陳鶴祥昨天表示，中美貿易戰對公司業務影響不大。因由美國出口到中國貿易業務佔比不足2%；而80%的業務來自下游肉製品業務，故此整體影響不大。針對內地豬肉價格下降，陳鶴祥認為下游業務，因生豬價格下降，採購成本也相對下降，毛利率有所提升。豬肉價格具周期性，目前已處於周期底部，市場供應充裕。另外他指出，目前公司未有新收購計劃，會繼續現有業務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd