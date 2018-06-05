  • 2018年6月5日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 梁游唐琳玲六四燭光晚會熱帶低氣壓美利道地王

日報新聞 > 財經

﻿寶勝私有化失敗　裕元不作回應

2018-06-05 列印
　　裕元集團（551）昨日股東大會未有發佈公司日後會否再有重組計劃，子公司寶勝國際（3813）早前私有化失敗一事成為諸多股東的關注焦點，然管理層未有在會後見傳媒，本報記者意欲提問，則被安保人員要求離場。

　　裕元集團昨午舉行股東會，管理層未在會後見傳媒。現場所見，會議於午後2時開始，進行不到20分鐘便結束，會上無小股東提問。股東會結束後，本報記者意欲就「寶勝國際私有化失敗」一事向該集團跟進，惟遭安保人員阻攔，被要求離場，管理層則從另一側門離開。

　　另有港媒報道，有小股東認為私有化作價太低，現時不會沽出，「起碼要到兩個幾、三蚊先會賣」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd