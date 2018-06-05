﻿中環IFC外望——國航東航復收燃油附加費

國航（753）及東航（670）等航空公司，由今日起恢復徵收內地航線燃油附加費，每名成人旅客收取10元（人民幣，下同）燃油附加費。這是相隔三年以後，兩大航企再度徵收該附加費。專家指，有關措施將有助航空公司對沖航油成本，改善經營業績。



航空股昨全線上升，東航升4.4%，收報6.39元；國航升2.6%至9.43元；南航（1055）及國泰（293）分別升1.38%及0.78%。



雖然過去幾周，國際油價升勢略放緩，但由去年7月至今，油價累計升幅近50%，這直接導致航企經營成本上升，並影響其業績表現。因此，東航、國航等部份航空公司率先發出通知，由於航油綜合採購成本上漲，即日起內地航線徵收燃油附加費，成人旅客每位收取10元。內地燃油附加費的起徵點在每噸5000元左右，參考近半年油價走勢，市場對恢復徵費並不意外。



《今日頭條》控騰訊「兩宗罪」



騰訊（700）與網媒《今日頭條》互告，要求對方賠償兼道歉，今日頭條昨再在網站發表題為《關於「騰訊公司不正當競爭行為」的事實與說明》的文章，列出騰訊「罪狀」，指其以各種藉口封禁及「污名化」集團旗下產品，且微信出現大量惡意攻擊抖音內容，故向法院提出兩件訴訟。



案件一是指控騰訊社交網絡平台QQ空間，利用自身行業優勢資源及地位，對今日頭條鏈接進行攔截及屏蔽，妨礙用戶正常使用《今日頭條》服務；QQ空間虛構事實，對用戶進行虛假提示，嚴重貶損和降低集團的商業及產品信譽，對集團造成「極其不良社會影響和重大經濟損失」。



案件二則是指控騰訊利用安全軟件進行商業競爭，涉嫌造謠誹謗。《今日頭條》指，該公司旗下西瓜視頻及騰訊旗下的QQ空間及微信公眾號等，都有騰訊分分彩內容，惟西瓜視頻被騰訊安全管家提示為欺詐網站，存在違法賭博內容，騰訊旗下平台就被認證為安全鏈接，兩者「待遇」不一。



高瞻