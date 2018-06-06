﻿納指曾創單日新高 蘋果創新高 市值9428億美元

美國三大科網龍頭周一分別創新高收市，美股周二個別發展，杜指初段在五十點幅度窄幅波動，納指則繼周一創新高收市後，早段創日內新高，見7642點。包括facebook、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet在內的科技龍頭股繼續造好，帶動納指再闖高峰。



蘋果公司舉行2018全球開發者大會，6月4日（周一），在美國加利福尼亞州聖何塞，全球開發者大會上發佈了iOS、macOS、watchOS、tvOS等軟件系統的更新版本。股價即創新高，將蘋果市值推近1萬億美元，見9400億美元；亞馬遜和微軟股價亦創新高，帶動納指周一收市同創歷史高位。



蘋果公司在大會上宣佈，再推出iOS和Mac的新版作業系統時，將嘗試阻止facebook來自動追蹤網友的工具，指蘋果瀏覽器Safari在允許社交網站監控用戶活動之前，會先詢問用戶是否同意。



蘋果同時公佈多項升級版軟件及推介一連串新技術和新功能，包括讓較舊款的智能手機 iPhone 可以運作得更快，也可以協助家長限制小孩子玩手機的時間，同時提升個人語音助理「Siri」的效能。



蘋果股價周一曾升1.7%，至193.42美元，收市升幅縮窄至0.84%，報191.83美元，創歷來新高，市值攀越9428億美元（約7.35萬億港元）。蘋果今晨收報193.31美元，升1.48美元，再創新高。



三大科網巨頭市值共2.54萬億美元



最大商零售網站亞馬遜和最大個人電腦軟件商微軟，股價在周一亦分別創新高收市，亞馬遜股價今年以來累升逾42%，至1665美元，市值達8080億美元；微軟今年以來累升24.36%，周一收報101美元，市值7811億美元。三大科網巨頭市值加起來達2.54萬億美元。



美股周二個別發展，杜指初段在五十點幅度窄幅波動，納指則繼周一創新高收市後，早段創日內新高，見7642點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24799點，跌13點；納斯達克指數升31點，見7637點。



滙控（005）美國預託證價格曾見76.47港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見422.84港元，較香港收市價升2.84港元。



美國供應管理協會（ISM）出爐的五月份非製造業指數報58.6，勝過份析師預測的57.6，延續一百個月的持續擴張狀態。而Markit公佈的五月份美國服務業採購經理指數（PMI）和綜合PMI終值，分別報56.8和56.6，均勝預期。



其後勞工部公佈的四月份職位空缺意外增加6.5萬個，攀上670萬個的新高，多過份析師預測的635萬個。