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﻿恒指重越三萬一關

2018-06-06 列印
　　在外圍科技股推動之下，騰訊（700）以全日高位420元收市，創兩個多月新高。整體市況向好，恒生指數升95點，收市報31093點，突破31000點大關，而恒指四連升的累積升幅達1036點。

　　在美股推動之下，港股最多曾升接近200點，並升穿31000點大關，收市報31093點，仍升0.3%。大市成交1060億元，仍然在千億元之上。國企指數微升9點，收市報12259點，跑輸恒指。內地股市亦向好，上證綜指升0.7%，收市報3114點。

  個別股份方面，騰訊繼續成為升市火車頭，昨天升1.2%，推高恒指37點，並且創下今年3月底以來的收市新高。騰訊全日成交108億元，是唯一成交額過百億元的股份。以該股連續4天上升來說，累積上升25元，相當於6.3%升幅。
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