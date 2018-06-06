  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 財經

﻿滙控下周一辦「策略日」

2018-06-06 列印
　　滙控（005）新管理層將於下周一舉行「策略日」，市場關注滙控可能訂下收入增長、成本控制及股東回報率（ROE）等新指標，並由新任行政總裁范寧首次闡述集團未來數年的業務策略規劃。有大行預料滙控或調高普通股權一級資本比率（CET1）目標水平，至於派息政策將維持不變。

　　摩根士丹利發表報告，指投資者將集中關注滙控在成本控制、運用資本、風險資產管理；以至派息及回購政策等多方面。報告指，市場普遍相信滙控收入將迎來周期性強勁增長，主流預期集團未來有形資產回報介乎10.5%至11.5%水平。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd