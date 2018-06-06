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﻿中證監或設新板吸生科企

2018-06-06 列印
　　正當港交所力爭創新企業掛牌之際，外電報道，內地亦希望分一杯羹。消息指，中證監與科技部等多個政府部門，正研究在上海證券交易所設立一個新的交易板塊，以吸引生物科技等科技公司在當地掛牌。由於不少有意來港上市的創新企業都是來自內地，上交所另起爐灶，市場估計對港交所難免有影響。

        港交所為了爭奪創新企業的上市生意，度身訂造推出「同股不同權」制度，以及容許未有收入的生物科技公司上市。

        外電引述消息人士指出，內地監管部門擔心港交所改革上市制度之後，生物科技等高科技公司將會紛紛來港，因此計劃在上交所另建專為科技股而設的新板，希望吸引這些具潛質的公司在內地掛牌。
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