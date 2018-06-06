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﻿深房策轉向新建房擬「六四」開

2018-06-06 列印
　　經歷逾20年的市場化模式「房改」後，深圳再推住房制度大改革。新一輪住房改革意見，深圳市住房和建設局昨天對外發佈深化住房制度改革意見，力爭全面加快推動新一輪租購並舉的住房供應與保障體系，其中最大變化就是「六四」開，即今後每年新建的住房中，六成為保障型住房，四成為商品房。

　　《意見》指出，深圳將針對不同收入水平的居民和專業人才等各類群體，並計劃將住房分為市場商品住房、政策性支持住房、公共租賃住房三大類，計劃到2035年，新增建設籌集各類住房共170萬套單位。

　　其中人才住房、安居型商品房（類似香港居屋）和公共租賃住房總量不少於100萬單位。
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