  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 財經

﻿霸王大和解　擬撤清盤呈請

2018-06-06 列印
　　霸王集團（1338）去年曾因創辦人家庭糾紛，而導致其控股公司遭申請清盤。霸王創辦人陳啟源曾被其前妻萬玉華指控，萬玉華聲稱曾經兩度遭陳啟源掌摑，更被當成是「賺錢機器、生仔奴隸」。不過，霸王集團昨天發出通告，表示雙方已達成和解，事件已告一段落。不過，通告並沒有提及霸王股權在和解協議之中如何分配。

　　事緣陳啟源、萬玉華一直是透過控股公司Fortune Station（FS）持有霸王的股權。去年萬玉華入稟法院，要求將FS清盤，但陳、萬兩人昨天已簽署一份和解協議，並同意撤回清盤呈請。撤回清盤的文件已經在高等法院存檔，現正等候法院處理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd