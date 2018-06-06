﻿中環IFC外望——螞蟻金服擬轉型 科技收入增至六成

阿里巴巴旗下金融科技企業螞蟻金服，據報正計劃將業務轉型至科技服務，減少在支付和消費金融業務發展，以應對內地日漸收緊對金融服務機構監管。公司初步目標在是未來五年內，將科技服務佔收入比例，由去年的約34%提高至65%。



外電引述多名消息人士指，由於螞蟻金服擁有多個金融牌照，引起內地監管部門對金融風險關注。螞蟻金服正計劃將業務轉型，重點發展科技服務，為銀行提供網上風險管理和防欺詐等服務，目標於未來五年內將提高該業務的收入佔比由去年34%，提高至65%。



至於目前螞蟻金服主要收入來源的支付服務，則計劃於未來五年內，由去年佔收入約54%降至28%；金融服務收入亦降至6%。在內地監管壓力下，報道指螞蟻金服子公司芝麻信貸停止個人信貸評級服務，只可從事其他非金融評級服務。另外，螞蟻金服小額貸款業務也受到壓力，資金來源受到內地當局嚴格監控。



報道又指，螞蟻金服最新一輪融資正在完成階段，公司目前估值高達1500億美元；螞蟻金服亦正籌備於明年於中港兩地上市。



中播年內推汽車娛樂服務



中播控股（471）斥資2.4億美元收購絲路控股20%股份，為汽車提供衛星多媒體娛樂資訊服務。中播董事長兼首席執行長黃秋智昨日表示，此項服務可於今年底在內地實現商業落地，料三年內達到收支平衡，五年內將有6000萬輛汽車安裝此項服務終端M-Box，佔15%汽車市場。



該公司相信，車載屏幕是繼電視、電腦及手機後「第四塊屏幕」，希望搶佔「第四塊屏幕」市場，成為最大運營商。黃秋智表示，M-Box服務落地後，車主只須一次繳納40至50美元開通費，便可透過衛星廣播，在不消耗數據流量情況下，將影片及音樂等多媒體數據內容下載至汽車。



該業務盈利模式多樣化，包括月費、下載費、廣告費和增值服務分成，用戶可自行選擇是否成為付費會員，以享受更多服務。



高瞻