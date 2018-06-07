﻿每手減至500股 新地月底拆細 一手6.4萬入場

目前為最貴入場費藍籌股，每手入場費接近13萬元的新鴻基地產（016），昨天終於從善如流，將每手股數拆細，由每手1000股拆細為500股，在本月29日生效。如果按昨日收市價127.8元計算，屆時每手價值將降至6.39萬元。近期不少藍籌股都削減每手股數，鼓勵散戶參與買賣，有學者認為，隨著交易電子化，應該考慮取消以一手作為買賣單位做法。



新地去年11月舉行股東會，有小股東當時曾向管理層建議，可否將每手股數拆細至每手100股，因為以每手1000股來說，一手價值高達十多萬元，對散戶來說買賣不便。當時新地主席郭炳聯表示，會研究有關建議。



仍膺最貴藍籌地產商



昨日新地終於落實拆細每手股數，但並非如當日小股東所建議拆至每手100股，而是拆至500股。以拆細後一手六萬多元入場費來說，仍略高於其他藍籌地產商，例如恒地（012）每手1000股，現時一手四萬多元，長實地產（1113）每手500股，每手三萬多元。至於信和置業（083）以及新世界發展（017），每手價值更分別只有兩萬多元及一萬多元。



為了方便散戶交易，擴大股東基礎，拆細股份成為近期趨勢，去年因染藍而股價大漲的舜宇光學（2382），更將每手股數由1000股大削至100股，每手價值由十多萬元降至一萬多元，拆細步伐比新地大得多。至於吉利汽車（175）以及長江基建（1038）去年同樣有拆細每手股數行動。隨著新地本月底完成拆細，屆時絕大部份股份，都可以用低於10萬元購入完整一手。



香港股票一向是以每手作為買賣單位，至於不足一手的碎股，雖然同樣可以在市場買賣，但價格較正常完整手數的股份有折讓。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，香港法例規定發行股票需要印製實物股票，為了減省印刷成本，因此不會每股印一張股票。他認為，由於科技進步，交易已經電子化，應該取消印發實物股票規定，並效法美股市場，以「每股」而非「每手」作為交易單位，令投資者有較大彈性。



科技股勁升 港股造好



港股方面，美股納指隔晚再創新高，港股在科技股推動下連升五日，收報31259點，升165點，創逾三周高，成交974億元。手機設備股勁升，瑞聲科技（2018）飆9.3%，收報131.9元，為表現最好藍籌，舜宇光學（2382）升4.9%，收報168元。兩股合共貢獻恒指42點。