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﻿科技股火旺 杜指升346點

2018-06-07 列印
　　美股周三早段報升，科技股繼續帶動納指初段一度再創新高，杜指初段曾升132點，逼近兩萬五千點關口，標指和納指齊齊升0.2%。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25146點，升346點；納斯達克指數收報7689點，升51點。

　　滙控（005）美國預託證劵價格曾見77.41港元，較香港收市價升0.91港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見429.01港元，較香港收市價升4.01港元。

　　科技股近日表現火旺，超微、美光科技和Microchip，以及電子支付PayPal、遊戲軟件商藝電以及facebook股價均顯著造好。

　　Netflix和Tesla分別升0.4%和2.2%，Google母公司Alphabet與蘋果公司股價亦報升。
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