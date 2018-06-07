﻿菜鳥領投合資120億 港機場建物流中心

香港機場再添一間物流中心，令本港空運貨運中心地位更加穩固。阿里巴巴旗下菜鳥網絡牽頭投資120億元，在香港國際機場南貨運區的過路灣興建智能物流中心，作為一帶一路的貨運設施佈局，將為本港出口商再增一個貨運出口選擇，亦便利消費者經由淘寶購物收貨。本港的整體空運處貨能力預計達740萬公噸，新的設施將提升處理貨物能力23%。



物流中心項目由菜鳥領銜，通過其控股合資公司發展，合作方為中國航空集團及圓通速遞。菜鳥、中航及圓通分別持有合資公司51%、35%及14%的股權。



該中心預計於2023年投入使用，總樓面面積達38萬平方米，包括空運貨物處理中心、分揀中心及定單履行中心等。該中心將採用先進科技，例如自動化倉儲及溫度控制解決方案，可處理每年數千萬件的包裹，預計該中心以最高設計容量全面投入運作時，每年將為香港國際機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。



目前本港有兩大貨運站，包括怡和、和記港口、九倉及中國航空共同持有的香港空運貨站，以及國泰航空貨站。空運貨站處貨量每年最高達350萬公噸，由中國航空持有16.67%股權。值得留意的是，中國航空集團也投資菜鳥的物流中心，且佔35%股權，意味日後由菜鳥運出外地的包裹，多數會經由中航負責。



由國泰航空全資擁有的國泰航空貨運站，於13年10月落成，最高處理貨量為每年260萬噸，投資59億港元，目前有八間航空公司使用。全球速遞業三甲之一的DHL，去年宣佈斥資29億元，夥拍機管局擴港機場速遞樞紐中心，於2022年啟用，令本港的空運處貨能力預計達740萬公噸。據了解，亞馬遜（Amazon）都打算建構在亞洲區的物流網絡，但詳情則未有披露。