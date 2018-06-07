  • 2018年6月7日 星期四
  • 29º
  • 88%
熱門： 天文台林燕妮病逝紅磡站工程一響即收線唐琳玲

日報新聞 > 財經

﻿煤氣斥45億發展新能源

2018-06-07 列印
　　中華煤氣（003）昨日公佈發展大計，未來3年會投資40億至45億元發展易高新能源項目，每項目投資約1億美元，共計8至10個項目，內部回報率需達20%才會投資。易高不急於上市，預期在5年內將提供煤氣3分之1的利潤貢獻。今明兩年有4個項目相繼投產，新能源業務今年踏入轉捩點，而且油價回升至每桶70美元，有利生物燃料等新能源產品。

　　中華煤氣執行董事陳永堅指日後易高亦會考慮上市，目前無資金壓力，煤氣去年發行了7億港元綠色債券，息口只是2.9厘；新能源業務現金流又可支持日後發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd