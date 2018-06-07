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﻿五月積金見紅 打工仔蝕539元

2018-06-07 列印
　　受歐洲市況動盪影響，5月強積金整體表現再度見紅，錄得負回報。理柏統計，5月強積金基金平均回報下跌0.26%，以截至2016年底強積金計劃成員數目418.9萬人，及截至今年4月底強積金總資產8679億元計，5月打工仔強積金戶後平均蝕約539元。

　　若只計及仍有向MPF供款共計278.6萬僱員及自僱人士，5月每名打工仔則蝕約809元。至於今年首5個月累計，強積金平均錄得0.41%回報，按418.9萬人強積金計劃成員數目計，人均賺約849元；只計及仍有向MPF供款共計278.6萬僱員及自僱人士，每名打工仔則賺約1277元。各類基金中，美國股票基金上月表現最佳，單月平均錄2.33%回報；其次為大中華股票基金，錄得1.47%升幅。
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