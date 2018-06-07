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﻿世銀警告加息將拖累經濟放緩

2018-06-07 列印
　　世界銀行周二發表全球經濟前瞻報告，警告隨著全球主要央行即將加息，以及美國的財政刺激措施效應開始消退，全球經濟增長未來兩年將放緩，並預期到2020年將進一步放緩，指美國與其貿易夥伴之間的貿易緊張關係持續升級，可能會招致相當於金融危機的嚴峻後果。美匯指數昨日回軟，日圓兌美元跌見110水位。

　　世銀預測，今明兩年環球經濟增長分別為3.1%和3%，與1月時的預測相若。但報告指，隨著全球經濟接近全速生產、貿易與投資增長放緩，加上金融環境收緊，預期2020年的增長步伐將進一步放慢。世銀發展預測局局長科斯表示，世銀的疑問是目前的趨勢是否正在轉向，廣泛的好轉勢頭已不復存在，所以預測會放緩。
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