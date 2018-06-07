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﻿一個月拆息見1.1厘

2018-06-07 列印
　　港息昨日除了隔夜拆息輕微回軟外，其他期限拆息都持續上升，與供樓按息相關的一個月拆息升至1.1厘，連續七個交易日上升。港匯則依然靠穩，於7.847水平徘徊。市場人士指出，雖然拆息趨升，但預期本港短期仍有條件毋須立即跟隨美國加息。

  隔夜拆息昨回軟約0.015厘，至0.61482厘；一個月拆息則升約0.05厘至1.10929厘，是約一個月來的高位，與同期美元的息差收窄至約0.9厘；三個月以上長息亦全線上升。港匯於晚上仍企穩於7.847水平。光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文表示，近日港元拆息升幅仍在「合理的範圍」，相信愈近美國聯儲局下周議息日期，拆息會持續趨升。
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